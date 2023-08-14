Üzerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçtan kafede bulunan müşterilerin üzerine dal düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Defne ilçesinde bulunan Harbiye Şelalesinde meydana geldi. Şelalenin kafe kısmında bulunan ağaçtan kopan dal o esnada masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Üzerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçtan kafede bulunan müşterilerin üzerine dal düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Defne ilçesinde bulunan Harbiye Şelalesinde meydana geldi. Şelalenin kafe kısmında bulunan ağaçtan kopan dal o esnada masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.