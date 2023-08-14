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Üzerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı

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Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçtan kafede bulunan müşterilerin üzerine dal düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Defne ilçesinde bulunan Harbiye Şelalesinde meydana geldi. Şelalenin kafe kısmında bulunan ağaçtan kopan dal o esnada masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Üzerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçtan kafede bulunan müşterilerin üzerine dal düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Defne ilçesinde bulunan Harbiye Şelalesinde meydana geldi. Şelalenin kafe kısmında bulunan ağaçtan kopan dal o esnada masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

Hatay Defne Güncel Haberler

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