Üzerinde yaklaşık 88 istismar görüntüsü bulunan John Brennan'ın oğlu gözaltına alındı

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Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde CIA direktörlüğü yapan John Brennan'ın oğlu Kyle Brennan'ın, çocukların cinsel istismarını içeren materyal taşıma suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, 40 yaşındaki Brennan'ın cep telefonu, dün gece ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından incelendi.

FBI, Brennan'ın telefonunda reşit olmayan çocukları içeren yaklaşık 88 görüntü tespit etti.

Bunun üzerine Brennan, bugün öğleden sonra Virginia eyaletindeki iş yerinde FBI ajanlarınca çocuk istismarı materyali taşıma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suç, ABD'de federal düzeyde ağır suç kategorisinde yer alıyor.

Brennan'ın, Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

John Brennan hakkında soruşturma sürüyor

ABD Adalet Bakanlığı, John Brennan hakkında, Başkan Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasının Rusya ile işbirliği yaptığı iddiasının kaynağına ilişkin federal soruşturma yürütüyor.

Soruşturmada Obama dönemi yetkililerinin bu iddiayı ortaya atmak için komplo kurup kurmadığı ve Brennan'ın 2023'te Meclis komitesine, Rusya'nın 2016 seçimlerinde Trump'a yardım etmeye çalıştığına ilişkin istihbarat değerlendirmesi hakkında bilerek yanlış bilgi verip vermediği inceleniyor. Brennan, yanlış bilgi verdiği iddiasını kesin bir dille reddetti.

Brennan, soruşturmaların Trump'ın "rakiplerini" cezalandırmak için yürütüldüğünü savunarak, Adalet Bakanlığına ve Trump yönetimine dava açmıştı.

Kaynak: AA