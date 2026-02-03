Albüm: Çin'in Uzay Deneyinde Kozasından Çıkan Kelebek, Uzayda Yaşam Araştırmalarına Dair Önemli Veriler Sundu
Çin'in Chongqing Üniversitesi araştırmacıları, uzayda kozasından çıkan bir kelebeğin hayatta kalmasının önemini vurgulayan bir deney gerçekleştirdi. Bu deney, mikro yerçekiminde biyolojik yaşamın sürdürülebilirliğine dair önemli veriler sağlıyor.
CHONGQİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Chongqing Üniversitesi'nden araştırmacılar, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, bir kelebeğin Dünya yörüngesinde seyrederken kozasından başarıyla çıktığını ve bunun, uzayın zorlu mikro yerçekimi ortamında biyolojik yaşamın hayatta kalmasına ilişkin önemli veriler sağladığını duyurdu.
Kelebek kozasının, üniversitenin araştırma ekibi tarafından geliştirilen küçük ölçekli deneysel bir uzay ekosistemi yükü içine yerleştirildiği ve 13 Aralık 2025'te Kuaizhou-11 Y8 taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildiği belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel