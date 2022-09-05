Uzay girişimi Orbital Space Dubai'de öğrencilere uydular için kod geliştirme imkanı veriyor
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Bassam Alfeeli ve Nada AlShammari, öğrencilere ve teknoloji tutkunlarına Dubai Silikon Vahası'ndaki yer istasyonları aracılığıyla uzayda bulunan uydular üzerinde yazılım kodları geliştirme ve test etme imkanı sunan bir girişim olan Orbital Space'in ortakları.
Bassam Alfeeli ve Nada AlShammari, öğrencilere ve teknoloji tutkunlarına Dubai Silikon Vahası'ndaki yer istasyonları aracılığıyla uzayda bulunan uydular üzerinde yazılım kodları geliştirme ve test etme imkanı sunan bir girişim olan Orbital Space'in ortakları.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel