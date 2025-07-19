20 yıldır komada olan Suudi Prens Velid hayatını kaybetti

20 yıldır komada olan Suudi Prens Velid hayatını kaybetti
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Suudi Arabistan'da 2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de 'uyuyan prens' olarak adlandırılan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud hayatını kaybetti.

20 yıldır komada olan Suudi Prens Velid hayatını kaybetti

TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANMIŞTI

1990 doğumlu olan Prens Velid, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.

20 yıldır komada olan Suudi Prens Velid hayatını kaybetti

PARMAKLARINI OYNATTIĞI GÖRÜLMÜŞTÜ

2019 ve 2020 yıllarında sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde Prens Velid'in parmaklarını hafifçe oynattığı görülmüş, bu anlar ailesi ve sevenleri için umut kaynağı olmuştu. Görüntülerde babası Prens Halid bin Talal'ın "Şükürler olsun" ifadeleri dikkat çekmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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