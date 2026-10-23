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Uyuşturucudan 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası alan firari Kırıkkale'de yakalandı

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Uyuşturucudan 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası alan firari Kırıkkale'de yakalandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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