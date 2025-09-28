Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, evinde ve otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Kırkışık Mahallesi'nde S.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

Adreste ve şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 20 kök Hint keneviri ve 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.