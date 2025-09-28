Haberler

Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde, evinde ve otomobilinde uyuşturucu bulunan S.Ö. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyon sırasında 20 kök Hint keneviri ve 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde, evinde ve otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Kırkışık Mahallesi'nde S.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

Adreste ve şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 20 kök Hint keneviri ve 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.