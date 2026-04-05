Muğla'da firari hükümlü uyuşturucu satmaktan tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan uyuşturucu madde ticareti operasyonunda, 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İbad D. tutuklandı. Evinde yapılan aramada 84 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan günü yürütülen saha çalışmaları kapsamında, hakkında arama kararı bulunan İbad D.'nin farklı kimlik bilgileri kullanarak ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. 6 farklı suçtan 18 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen firari hükümlünün evinde yapılan aramada, 84 gram bonzai ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbad D., tutuklandı.