11 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Bakırköy'de yakalandı

İstanbul'da 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.S., Bakırköy'de saklandığı evde yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve mala zarar verme suçlarından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.S., Bakırköy'de yakalandı. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Mala zarar verme' suçlarından cezası bulunan şüphelinin kaçarken yakalandığı anlar polis kamerasıyla kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 11 yıl 7 ay bulunan M.S.'nin Şenlikköy'de bir evde saklandığı belirledi. Eve yapılan baskında şüpheli M.S., evin arka kapısından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis, kısa süre içerisinde şüpheliyi yakaladı. 3 ayrı dosyadan arandığı öğrenilen şüphelinin gözaltına alındığı anlar polis kamerasıyla kaydedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.S., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
