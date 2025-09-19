Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda, 105 ayrı dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevreleri ve ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süredir takip ettikleri M.A'yı suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi.

M.A'nın bir okulun yanında G.U'ya poşet verdiği sırada düzenlenen operasyonda, 5 bin 600 uyuşturucu hap, 55 bin 300 lira ve 50 avro ele geçirildi.

M.A'nın evinde yapılan aramada ise 11 bin 690 uyuşturucu hap ile 601,9 gram esrar bulundu.

Şüphelinin dolandırıcılık, hırsızlık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan kaydı bulunduğu, toplam 105 dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.A, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

G.U. hakkında ise savcılık talimatıyla "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.