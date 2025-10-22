Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlk Kez Hakim Karşısında
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D., ilk duruşmasında kullanıcı olduğunu savundu. Mahkeme, S.D'nin tutukluluğuna devam kararı verdi.
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.D. ile avukatı katıldı.
S.D, savunmasında, kullanıcı olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek, beraatini talep etti.
Avukatın savunmasının ardından mahkemeye heyeti, S.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kastamonu'da nisan ayında S.D'nin oto sanayide bulunan dükkanında yapılan aramada araç parçalarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.
Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel