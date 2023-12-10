Antalya'da polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü Samet Ö.'nün narkotik testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sürücü Samet Ö., kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Samet Ö.'ye kural ihlallerinden kaynaklı yaklaşık 30 bin TL para cezası da uygulandı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Antalya'da polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü Samet Ö.'nün narkotik testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sürücü Samet Ö., kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Samet Ö.'ye kural ihlallerinden kaynaklı yaklaşık 30 bin TL para cezası da uygulandı.