Uyuşturucu Temin Eden Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'da uyuşturucu temin ederek bir kişinin komaya girmesine neden olduğu iddia edilen G.İ. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs etme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin komaya girmesine sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi süren mağdur G.Ç'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan G.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli G.İ, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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