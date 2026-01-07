Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan Orhan Güzel ve Ali Akman, üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyle birlikte tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polis ekipleriyle yaşanan takip sonucunda yakalanan ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Orhan Güzel ve Ali Akman, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay sabah saatlerinde Aydın- İzmir Otoyolu üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu madde taşıdıkları bilgisi üzerine Orhan Güzel ve Ali Akman'ın içinde bulunduğu otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, bir miktar uyuşturucu maddeyi yola döktü. Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 285 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale

Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Sessiz sedasız geldi, Süper Lig devine imzayı attı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı