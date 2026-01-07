Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polis ekipleriyle yaşanan takip sonucunda yakalanan ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Orhan Güzel ve Ali Akman, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay sabah saatlerinde Aydın- İzmir Otoyolu üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu madde taşıdıkları bilgisi üzerine Orhan Güzel ve Ali Akman'ın içinde bulunduğu otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, bir miktar uyuşturucu maddeyi yola döktü. Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 285 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.