Uyuşturucu şüphelileri metamfetamine 'Metin abi', eroine 'Erol abi' demişler - Haberler

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Uyuşturucu şüphelileri metamfetamine 'Metin abi', eroine 'Erol abi' demişler

Demirören Haber Ajansı - Muhammed Sami Maral - Güncel
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Uyuşturucu şüphelileri metamfetamine 'Metin abi', eroine 'Erol abi' demişler

MUŞ'ta narkotik polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

MUŞ'ta narkotik polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, metamfetamin maddesini 'Metin abi', eroini ise 'Erol abi' olarak kodlandırdıkları belirlendi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü idaresinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve 118 polisin katıldığı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 87 fişek, 5 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör ve 38 fişek, toplam 31,67 gram esrar, 17,03 gram metamfetamin, 1,84 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) maddesi ve PKK terör örgütüne ait kitap ele geçirildi.Öte yandan soruşturmada uyuşturucu satıcılığı yapan şüphelilerin metamfetamin maddesini 'Metin abi', eroini ise 'Erol abi' şeklinde kodlandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, hastanedeki işlemlerinin ardından Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Güncel

Narkotik Muş Güncel Haberler

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