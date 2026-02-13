Haberler

Hatay'da toprağa gömülü silahlar ele geçirildi

Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucu suçundan tutuklanan iki kişinin evinin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında 4 tabanca, 30 fişek, 4 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

HATAY'da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 2 kişinin evinin bahçesinde toprağa gömülü 4 tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 av tüfeği ve 26 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 2 şüphelinin, Kumlu ilçesindeki evlerinin bahçesinde silah gömdüğü bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tutuklu şüphelilerin evinin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında, toprağa gömülü halde 4 tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 av tüfeği ve 26 kartuş ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
