Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Olan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı
Kocaeli'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik yaptıkları çalışmada hükümlüyü ele geçirdi.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç'yi (40) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel