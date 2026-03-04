Haberler

Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan M.M. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan M.M. Başiskele ilçesinde yakalandı."

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
