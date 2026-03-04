Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan M.M. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu