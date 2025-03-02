Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sosyal medyadan paylaştıkları bir video nedeniyle 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

GELİŞMEYİ AVUKATLARI DUYURDU

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Karar, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

"EV ARAMASINDA SUÇ UNSURU TESPİT EDİLEMEDİ"

Horoz ilgili paylaşımında, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.