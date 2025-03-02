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Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

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Uyuşturucu suçlamasıyla sabaha karşı gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat serbest bırakıldı. Kararı Polat'ın avukatı Sevinç Horoz duyururken, açıklamada "Ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan paylaştıkları bir video nedeniyle 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

GELİŞMEYİ AVUKATLARI DUYURDU

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Karar, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

"EV ARAMASINDA SUÇ UNSURU TESPİT EDİLEMEDİ"

Horoz ilgili paylaşımında, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıCece Cece:

Dün akşam haberi görünce zaten yazmıştım yarın sabah serbest bırakırlar diye bizi de adalet yok onlarda para çok

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarımelekyurdakul30:

kadın story atmış uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınacağını haberlerden görmüş yani o zamana kadar evde bir şey bırakır mı tabii ki ev temiz çıkar. eskiden baskın yapılırdı simdi müsaitseniz size geleceğiz diye haber veriyorlar galiba

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Adalet izine çıktı yok.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSinan çalık:

siz olumsuz yorum yapanlar bunlar suç işlerken siz bunların yanındamıydınız da adalet yok o yok bu yok kafayı yimişsiniz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme104
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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Paranın açmayacağı kapı yoktur, paranın gücü işte, Adalet derler ama, Fakir için adalet vardır

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıErdal Altinova:

Ugraşmayın şunlarla bir türlü olmuyor ??

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıGökhan selçuk:

Artık para lazım oldukça göz altına alır bırakırlar....

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıenginkaya7:

iyiki muhalif gazeteci yada belediye baskani falan degiller anında tutuklanirlardi. !!!!

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

bırakıyorlar,paraları toplatıyorlar sonra tekrar alıyorlar,bu böyle devam eder.aklama guzel bir şekilde devam edıyor.sonra dıkkat dagıtıp marketlere ve pıyasaya sarıyorlar...

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Siz paylaşımlara devam ettikçe daha çok sık gider gelirsiniz emniyete ama bir yerlerden çok fena patlayacaksınız bunlarda onın ayak sesleri

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
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