Şarkıcı Edis gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Edis'in test verdiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı