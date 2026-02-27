Haberler

Şarkıcı Edis gözaltına alındı

Güncelleme:
Edis Görgülü, hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı olarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve test verdi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakkında yakalama kararı olan şarkıcı Edis İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Edis'in test verdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi