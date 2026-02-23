Dilek Kaya İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya'nın Kan ve İdrarında Uyuşturucuya Rastlanmadı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu test sonucu, negatif çıktı. Kaya, tutuklandığı gün verdiği hakimlik ifadesinde "hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir" demişti. Dilek Kaya İmamoğlu da, "Büyük abim Cevat Kaya'dan sonra, küçük abim Ali Kaya da akıl almaz ithamlarla ve iftiralarla tutuklandı. Delil yok, tanık yok, HTS ya da telefon kaydı yok. Peki ne var? Sadece bir iftira. Unutulmamalıdır ki savaşların bile yazılı olmayan bir ahlakı vardır; masuma, aileye dokunulmaz" diye tepki göstermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, 27 kişi hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden bir kısmının gözaltına alındığını duyurmuştu. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın bulunduğu 14 kişi, tutuklanmıştı.

Test sonucu negatif çıktı

Söz konusu kişilerden bazıları uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri vermişti. Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinde test sonucu negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda "sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını bildirir" ifadesi yer aldı.

"Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir"

Kaya, tutuklandığı gün verdiği hakimlik ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben atılı suçlama ile ilgili savcılıkta alınan ifadelerimi Hakimliğinizde savunma olarak aynen tekrar ediyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, bir eskort kadının fahişelik yapan bir kadının tanımadığım bir kadının, hayatımda hiç görmediğim bir kadının bir şekilde birileri tarafından eline verilmiş bir iftirayla üzerime atılmış iftiradan dolayı buradayım, hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir, bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerinin alınması istendi ama gerek yok dediler, ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım, itibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçları çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum"

"Unutulmamalıdır ki savaşların bile yazılı olmayan bir ahlakı vardır; masuma, aileye dokunulmaz"

Dilek Kaya İmamoğlu da, "Büyük abim Cevat Kaya'dan sonra, küçük abim Ali Kaya da akıl almaz ithamlarla ve iftiralarla tutuklandı. Delil yok, tanık yok, HTS ya da telefon kaydı yok. Peki ne var? Sadece bir iftira. Bir insanı susturmanın en etkili yolunun, ailesini cezalandırmak olduğunu düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Unutulmamalıdır ki savaşların bile yazılı olmayan bir ahlakı vardır; masuma, aileye dokunulmaz. Bugün yaşananlar ise bu sınırları aşan bir keyfiyetin göstergesidir" sözleriyle tepki göstermişti.

