Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme yakalama kararı

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Cem Garipoğlu'nun kuzeni ve bir iş insanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
