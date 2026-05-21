Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Hakan Aydın: İfademi vereceğim teste gidiyorum
İSTANBUL'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ismi geçen Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın Sarıyer'deki İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Gazetecilerin sorulanı yanıtlayan Aydın, "Testimizi yapacağız o da negatif çıkacak. Zannedildiği gibi 'Hakan'ı aldılar' diye birşey yok. Ben ifademi gidip vereceğim." diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı