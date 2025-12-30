Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Subaşı'nın, ifade işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmesi bekleniyor.

İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü de geldi. Görüntüde, bavulu ve çantasıyla birlikte bankta oturarak bekleyen Subaşı'nın yanında bir jandarma personelinin bulunduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.