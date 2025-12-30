Haberler

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

  • Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Şeyma Subaşı, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra sosyal medyadan yurt dışında olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Subaşı'nın, ifade işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmesi bekleniyor.

İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü de geldi. Görüntüde, bavulu ve çantasıyla birlikte bankta oturarak bekleyen Subaşı'nın yanında bir jandarma personelinin bulunduğu görüldü.

Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Umut Halavart
Haberler.com / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
Haberler.com
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Devlet yetkilileri sakın bırakmayın şu o. r. puyu. TUTUKLAYIN.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Koyun:

orisbu deme verici de yol geçen hanı gibi

yanıt6
yanıt1
Haber Yorumlarımusa çiftçi:

uyuşturucuyu temizledi geldi tabi rahat geçmesini bekledi resmen

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Musa o öyle alkol gibi birşey değil :)

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıRasim Karakaya:

uyuşturucuyu temizleyemez, saçta 90 güne kadar çıkar

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet Kara:

eee şimdi kiminen aşk yasayacak

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

gardiyanlarla

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıMesut Yıldırım:

Acun bu kadının kötülüklerini fark edip ayrılması çok iyi olmuş

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMusty:

jandarma nasil havalara girmistir yuruyun seymayi gozaltina almaya gidiyoruz hahah

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgls blt:

uyuşturucu kanında idrarında ve saçında çıkmasın diye bekledi .saçına işlem yaptırarak negatif çıkacak ..kurnaz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı

Ünlü başkan, sağlık sorunu nedeniyle görevini bıraktı
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Necip Uysal futbola veda ediyor

''Sonu böyle olsun istemezdim'' diyerek futbolu bırakacağını açıkladı
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bu kez de Tedesco, Fatih Tekke'nin yıldızına göz dikti: Transfer edelim

Bu kez de Tedesco Trabzon'un yıldızına göz dikti: Transfer edelim
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı

Ünlü başkan, sağlık sorunu nedeniyle görevini bıraktı