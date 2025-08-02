Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Motosikletli Kurye Tutuklandı

Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Motosikletli Kurye Tutuklandı
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Sarıyer'de motosikletle uyuşturucu madde taşırken suçüstü yakalanan Sezgin M., 650 gram marihuana ile 7 bin lira ile tutuklandı. Şüphelinin 4 suç kaydı bulunuyor.

SARIYER'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan motosikletli kurye, suçüstü yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 4 suç kaydı olan şüpheli Sezgin M. (38) tutuklandı.

Olay, Zekeriyaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen 34 MAG 432 plakalı motosikleti durdurdu. Motokuryenin üst aramasını yapan polis ekipleri, poşet içerisinde 650 gram marihuana ve 7 bin lira ele geçirdi. Şüpheli Sezgin M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 suç kaydı olan Sezgin M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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