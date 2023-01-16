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"Uyuşturucu satıyor musun?" sorusuna sinirlenen adam katil oldu

Güncel Haberler

Adana'da bir kişi yol kenarında tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede yakalanarak tutuklanan şahıs ifadesinde, "Sokakta yürürken, 'Uyuşturucu satıyor musun?' diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını, bir daha böyle bir soru sormamasını söyledim. Sinirlendim ve tartışmaya başladık." dedi.

9 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde sokakta yürüyen İbrahim Salman, yol kenarında bekleyen Hasan G'ye uyuşturucu madde satıp, satmadığını sordu. Zanlı, bu soruya sinirlenince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Birbirini darp eden ikiliden Hasan G. Salman'ı karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Salman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"UYUŞTURU SATIYOR MUSUN?" SORUSUNA SİNİRLENMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için yaptığı araştırma da şahsın ailesine ait bir mobilyacıda saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan polis şüpheli Hasan G'yi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, "Sokakta yürürken, 'Uyuşturucu satıyor musun?' diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını, bir daha böyle bir soru sormamasını söyledim. Sinirlendim ve tartışmaya başladık. Ayrılırken bana küfredince bıçakladım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Salman Seyhan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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