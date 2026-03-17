Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'da internet üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen B.A. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın yakalanma süreci ve bulgular iddianamede detaylandırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde internetten uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 18 Temmuz 2025'te tutuklanan B.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, internet tabanlı programlar aracılığıyla sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan B.A'nın polis ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

B.A'nın poşete gizlediği 9 uyuşturucu hapı, otomobille yanına gelen kişiye satarken ekipler tarafından yakalandığı anlatılan iddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu kaydedildi.

"Garfield" kod adını kullandığı belirlendi"

İddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, yurt dışı menşeli GSM hattı kullandığı, cep telefonunda uyuşturucu siparişi aldığına dair yazışmalar tespit edildiği ve deşifre olmamak için "Garfield" kod adını kullandığı bilgilerine yer verildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen B.A. ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
