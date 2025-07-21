Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli İnegöl'de Yakalandı

Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli İnegöl'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında uyuşturucu satışı yapan 18 yaşındaki Suriye uyruklu İsmail E., jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Üzerinde 92 adet captagon hap ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarında uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu İsmail E. (18), jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yol kenarında uyuşturucu satıldığı istihbaratı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Suriye uyruklu İsmail E. isimli şüpheli, Süleymaniye Mahallesi'nde satış yaparken, jandarma ekiplerini görünce koşarak kaçtı. Takiple yakalanan şüphelinin üzerinde, poşetlenmiş halde 92 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonu bir an olsun susmuyor

Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonu bir an olsun susmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.