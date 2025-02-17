Uyuşturucu Satışı Nedeniyle Aranan Hükümlü Ayvalık'ta Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı nedeniyle 16,5 yıl hapis cezası bulunan S.S, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 16,5 yıl hapis cezası bulunan S.S'yi yakaladı.
S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel