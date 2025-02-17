İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşacak

Kuvvetli kar geliyor: 3 günde 40 santimetre yağacak
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın

Uyuşturucu Satışı Nedeniyle Aranan Hükümlü Ayvalık'ta Yakalandı

Uyuşturucu Satışı Nedeniyle Aranan Hükümlü Ayvalık'ta Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı nedeniyle 16,5 yıl hapis cezası bulunan S.S, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 16,5 yıl hapis cezası bulunan S.S'yi yakaladı.

S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
img

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
img

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
img

Ezeli rakibini yenip kupayı aldı, yaptığı hareket geceye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Nedeni de belli! Dünya devinin maçları Kuzey Kore'de yasaklandı

Premier Lig devinin maçlarını yasakladı
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.