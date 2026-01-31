Haberler

Eşinin ardından kendisi de sentetik ecza haplarıyla yakalanıp, tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 28 bin 447 sentetik ecza hapla yakalanan Mehmet Boztaş'ın eşi Fatma Boztaş, evinde 700 adet hap ile tutuklandı. Operasyon sonrası yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çalıştığı barınakta 28 bin 447 adet sentetik ecza hapla yakalanıp, tutuklanan Mehmet Boztaş'ın (38) eşi Fatma Boztaş (37), evinde 700 adet sentetik ecza hap ile yakalandı. Gözaltına alınan Boztaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 gün önce çalıştığı hayvan barınağında uyuşturucu barınağında 28 bin 447 adet sentetik ecza hapla yakalanıp, tutuklanan Mehmet Boztaş'ın eşi Fatma Boztaş'ın Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Boztaş'ın evine operasyon düzenleyen ekipler, 700 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan Boztaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde sağlık raporu bulunduğunu, söz konusu hapları satmadığını ve kendisinin kullandığını söyleyen Fatma Boztaş, tutuklandı. Tutuklama kararını duyan Boztaş, "Çocuklarım var. 5 yaşında çocuğum var" diyerek, bayıldı. Boztaş, kendisine gelmesinin ardından cezaevine götürülürken, adliye bahçesindeki yakınları basın mensuplarına saldırdı.

