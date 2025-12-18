Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 5 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 20 gram sentetik uyuşturucu, 1500 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 cep telefonu ve 15 bin lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.