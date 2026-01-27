Haberler

Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı

Güncelleme:
Ordu merkezli olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ordu, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 89 sentetik hap, 22 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram esrar ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu, Kocaeli ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 89 sentetik hap, 22 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram esrar ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
