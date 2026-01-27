Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı

ORDU merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu, Kocaeli ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 89 sentetik hap, 22 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram esrar ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.