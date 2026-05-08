Haberler

Uyuşturucu imalathanesine operasyonda ikinci dalga: 4 tutuklama daha

Uyuşturucu imalathanesine operasyonda ikinci dalga: 4 tutuklama daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu hap imalatına yönelik operasyonda 4 yeni şüpheli tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu hap imal edilen iş yerine düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından, 22 Nisan'da ekipler, operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerine yapılan baskında uyuşturucu madde yapımında kullanılan 180 kilo ham madde, 56 bin sentetik hap, 875 bin doluma hazır kapsül ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca üretim noktasında nakliye yapıldığı sırada, şüphelilere ait araçta da 36 bin sentetik hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, soruşturmayı derinleştirdi. İkinci dalga operasyonda 4 şüpheli daha dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Erdoğan'da fuara damga vuran sözler: Ülkemize göz dikenin...

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı

Real Madrid'de neler oluyor?