73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 958 şüpheli yakalandı

Son 1 haftada polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 958 şüpheliden 475'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce 73 ilde son bir haftada "uyuşturucu satıcılarına" yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 958 zanlı yakalandı ve 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu ile 412 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 475'i tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.