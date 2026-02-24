Haberler

75 ilde uyuşturucu operasyonu; 888 tutuklama

75 ilde uyuşturucu operasyonu; 888 tutuklama
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 75 ildeki operasyonlarda toplam 958 kilo uyuşturucu madde ve 1,2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. 1699 şüpheliden 888'i tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 10 günde 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 958 kilo uyuşturucu madde ile 1,2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 1699 şüpheliden 888'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından son 10 günde 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar kapsamında 1699 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 888'i tutuklandı, 246'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelemiz amansız ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Uyuşturucuyla mücadelemiz, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kesintisiz olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
