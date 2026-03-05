Haberler

Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 5 gündeki operasyonlarda 266 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 67 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 638 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 266'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucu madde ve 755 bin 614 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 67 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 638 şüpheliden 266'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde 67 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar sonucu 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 uyuşturucu hap ele geçirildi, 638 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 266'sı tutuklandı, 68'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Açıklamada, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonlarımız, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

