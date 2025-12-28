65 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 354,5 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 647 Bin 798 Hap Ele Geçirildi, 768 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 hapın ele geçirildiğini, 768 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 354,5 kg uyuşturucu madde ile 647 Bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirdik. 768 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta bin 165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir Emeği geçenleri tebrik ediyorum."