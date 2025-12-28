Haberler

65 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 354,5 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 647 Bin 798 Hap Ele Geçirildi, 768 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 hapın ele geçirildiğini duyurdu. 768 şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 hapın ele geçirildiğini, 768 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 354,5 kg uyuşturucu madde ile 647 Bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirdik. 768 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta bin 165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı