24 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 24 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 144 şüphelinin yakalandığını ve toplamda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
