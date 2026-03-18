73 ilde uyuşturucu operasyonu; 475 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada 73 ilde düzenlenen operasyonlarda; 1,1 ton uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve yakalanan 958 şüpheliden 475'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından son 1 haftada 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1544 ekip, 3 bin 982 personel, 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpek yer aldı. Operasyonlarda 1 ton 134,5 kilo uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 958 şüpheliden 475'inin tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı