77 ildeki operasyonlarda 2 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 685 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 284 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 77 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara, 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katılırken, 28 hava aracıyla 58 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
