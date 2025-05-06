Uyuşturucu Kullanımını Özendiren Rapçi Tutuklandı
Kocaeli'de 'Lvbel C5' sahne adıyla bilinen rapçi S.B.B., uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kocaeli'de, sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" adıyla tanınan ve ""uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçu kapsamında gözaltına alınan rapçi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan rap şarkıcısı S.B.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel