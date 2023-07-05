Uyuşturucu kullanan oğlunu almaya giden baba ve oğlu vuruldu

Düzce'de uyuşturucu kullanan oğlunu almaya giden baba, tartıştığı bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayda baba ve oğlu yaralandı. Kaçan şüpheli ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DÜZCE'de, arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan oğlu Alper Y.'nin (22) olduğu eve giden Ali Y. (45), tartıştığı M.İ. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Alper Y.'yi de vuran M.İ.'nin, olay sonrası tüfekle kaçışı kameralara yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Aziziye Mahallesi 930'uncu Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Ali Y., arkadaşlarıyla bir evde kalıp, uyuşturucu kullandığını öğrendiği oğlu Alper Y.'yi almaya gitti. Oğlunun bulunduğu daireye giden Ali Y., çok sayıda kız ve erkeği bir arada görünce tartıştı. Tartışmada, gruptan M.İ., pompalı tüfekle Ali Y.'ye ateş edip yaraladı. Babasına ateş edildiğini gören Alper Y., müdahale edip M.İ.'nin elinden tüfeği almaya çalıştı. M.İ., Alper Y.'ye de ateş edip ayağından vurdu. Olayın ardından evdekiler kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Y. ve oğlu hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ali Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polise teslim olan M.İ., gözaltına alındı. Evdeki 3 kız ve 3 erkek de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Elinde tüfekle M.İ.'nin ve evdeki diğer kişilerin olay yerinden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.