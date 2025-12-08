Ordu'da 2 Yabancı Uyruklu Şüphelinin Midesinden 407 Gram Metamfetamin Çıktı

ORDU'da, polis tarafından yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheliden birinin midesinden 40 kapsül halinde 407 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine, çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2 Aralık'ta Altınordu ilçesinde yabancı uyruklu F.J. ve A.R.S.'yi yakaladı. Yapılan üst aramasında, 2 şüphelinin de üzerinde suç unsuru bulunamadı. Uyuşturucuyu yutmuş olabilecekleri ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, şüphelileri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelilerden birinin midesinde 40 kapsül halinde 407 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan F.J. ve A.R.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.