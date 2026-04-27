Uyuşturucu imalathanesine baskında tutuklu sayısı 6'ya çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu hap imal edilen iş yerine düzenlenen ikinci dalga operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu hap imal edilen iş yerine düzenlenen ikinci dalga operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesi ASTİM Sanayi içinde bir iş yerinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından, 22 Nisan'da ekipler, operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerine yapılan baskında uyuşturucu madde yapımında kullanılan 180 kilo ham madde, 56 bin sentetik hap, 875 bin doluma hazır kapsül ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca üretim noktasında nakliye yapıldığı sırada, şüphelilere ait araçta da 36 bin sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler Ramazan Çökek, Taha Can ve Anıl Güneş gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 24 Nisan'da adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ikinci dalgada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.T., C.D. ve D.Ş.'yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya çıktı.

