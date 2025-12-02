Arnavutköy'de 580 gündür aranan şüpheli evinde uyuşturucu madde yetiştirirken yakalandı

ARNAVUTKÖY'de evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin ekipler tarafından 580 gündür arandığı ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Olay, Yeniköy Mahallesi Çakabey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Durusu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüpheli Fırat K.(42)'yi gözaltına aldı.

103 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun gerçekleştirildiği evde yapılan aramalarda ekipler 103 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirdi.

ŞÜPHELİNİN 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Fırat K.'nin 580 gündür arandığı ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.