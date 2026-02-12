Haberler

Bitlis'te anneler madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, annelere madde bağımlılığı konusunda eğitim verildi. Vali Ahmet Karakaya, ailelerin çocuklarını bilinçlendirmesinin önemini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde anneler madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Valilik tarafından Tatvan Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Vali Ahmet Karakaya, yaptığı konuşmada, jandarma ve emniyet ekiplerince çok sayıda operasyon yapıldığını, çok sayıda uyuşturucu satıcısının yakalandığını söyledi.

Devlet olarak uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretine asla müsaade etmediklerini belirten Karakaya, "Evlatlarımızı zehirleyemezsiniz ve devlet olarak buna müsaade etmeyiz. Polisin ve jandarmanın uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonların yanı sıra, biz aileler de çocuklarımızı bilgilendirip doğru yönde eğitmemiz gerekiyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi 5 yıldır sürdürülüyor." dedi.

Annenin çocukları üzerindeki etkisine vurgu yapan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu projedeki amaç, çocuğun sorunlarını, sıkıntılarını ilk annesi fark eder. Çocuklarımız olağan hayatı dışında olumsuz bir durum fark ettiğimizde, onunla detaylıca ilgilenmeliyiz. Böylelikle çocuklarımızın kötü bir duruma düşmesini erkenden engelleyebiliriz. Bu konuda bugün burada eğitim seminerleri verilecek. Siz annelerden ricamız, çocuklarınızın arkadaş çevresine dikkat edin, davranış bozukluklarını takip edin, onlara vakit ayıralım, sevmek yetmiyor ilgilenmek de lazım. Çocuklarımız mutsuz olduğunda veya sorunu olduğunda çareyi başka yerde aramamalı. Polis, jandarma, adliye olarak bu konuda mücadele veriyoruz, siz annelerimizin de bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da, projeyi yürüten İçişleri Bakanlığı'na ve il genelinde destek sağlayan Valiliğe teşekkür etti.

Konuşmaların ardından polis ekiplerince uyuşturucu madde bağımlılığına karşı alınan önlemler konusunda eğitim verildi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
