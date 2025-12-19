Uyuşturucu sağladığı kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlıya ilişkin iddianame

İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kadına karşı olası kastla öldürme" suçlarından müebbet ile 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da, avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı ve ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu İçer hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çelebi'nin Ankara'da avukat olarak görev yaptığı, İçer'in ise İstanbul'da finans alanında faaliyet gösterdiği, tarafların 2024'ün sonlarına doğru "Linkedln" isimli iş ve kariyer odaklı uygulama üzerinden tanıştıkları ifade edildi.

Şüphelinin Ankara'ya giderek maktulle buluştuğu, taraflar arasında yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı, bir süre sonra maktulle İstanbul'da tekrar buluştukları, olayın meydana geldiği yerde tarafların 3 gün birlikte kaldıkları kaydedilen iddianamede, şüphelinin yaklaşık 18 ay önce uyuşturucu almak için iletişime geçtiği hattı arayıp, uyuşturucu madde almak istediğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, İçer'in 20'li yaşlardaki bir kişiden yaklaşık 8 gramlık uyuşturucuyu 800 dolar karşılığında satın aldığı, 13 Temmuz'da şüpheli tarafından temin edilen uyuşturucuyu maktul ve şüphelinin birlikte kullandıkları, bir gün sonra öğle saatlerinde tekrardan maktul ile şüphelinin bunu kullanmaya devam ettikleri belirtildi.

Yarım saat ile kırk beş dakika aralıklarla akşama kadar uyuşturucu kullanıldığına dikkati çekilen iddianamede, maktulün akşam saatlerinde son olarak bunu kullanmasıyla titremeye başladığı, titremelerin artmasıyla şüphelinin 112'yi aradığı, daha sonra maktulün ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, ailesinin gelmesiyle şüphelinin hastaneden ayrıldığı anlatıldı.

Şüphelinin evinde uyuşturucu bulundu

İddianamede, olayın ardından başlatılan soruşturmada, Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, ikamet giriş-çıkış kapısı üzerinde herhangi bir zorlama izinin olmadığı, kapı kilit sisteminin çalışır ve sağlam olduğu, salonla bir olarak kullanılan mutfakta, tezgah üzerinde, lavabonun sağında toz halinde madde, koltuk üzerinde kan olduğu değerlendirilen leke tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelinin telefon incelemesinde, fotoğraf kısmında uyuşturucuya benzer görüntüler tespit edildiği, İçer'in olay günü yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye "Nabız 22'ye düşerse ne olur? Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur? Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrasında oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü, yoğun bakımda olan birinin gözünü bantlatmışlar, neden?" şeklinde arama yaptırıp cevap aldığının görüldüğü vurgulandı.

Şüpheli İçer'in daha önceden de kokain satın aldığı kişiyle iletişime geçerek kendisine ait araçla uyuşturucu satıcısının yanına gittiği, 8 gram gelen maddeyi temin ettiği, ardından kendisine ait Kireçburnu'ndaki ikamette maktul ile İçer'in iki gün boyunca bunu kullandıklarının altı çizilen iddianamede, "kokain" isimli uyuşturucunun tek doz kullanımı dahi ölümcül risk taşımasına rağmen şüphelinin maktulün daha önceden bunu kullanıp kullanmadığını bilmeden, kullanmasına imkan sağlayarak (uyuşturucu madde temini ve yer temini) bu durumu kolaylaştırdığına işaret edildi.

İddianamede, maktul hakkında Türkiye'de yapılan araştırmada uyuşturucu kullanıma bağlı herhangi bir kayda rastlanılmadığı, şüphelinin tehlikeli maddenin öldürücü nitelikte olduğunu biliyor olması ve maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen bunu temin ederek kullanması için vermesi sebebiyle "olası kastla adam öldürme" ve uyuşturucu maddeyi temin ederek başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı "uyuşturucu madde ticareti" suçunu ayrı ayrı işlediği aktarıldı.

Şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı olası kastla öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası ile 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.