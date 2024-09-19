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Uyuşturucu İhtimali: 26 Yaşındaki Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu

Uyuşturucu İhtimali: 26 Yaşındaki Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu
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Fatih'te 26 yaşındaki Neslişah Şentürk, bir otel odasında ölü olarak bulundu. Olay yerinde uyuşturucu haplar ve kokain bulunduğu belirtildi. Şentürk'ün ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Utku Can SÖNMEZ / İSTANBUL, FATİH'te 26 yaşındaki Neslişah Şentürk bir otel odasında ölü bulundu. Genç kadının ölü bulunduğu odada uyuşturucu haplar ve kokain olduğu görüldü.

Olay, 14 Eylül Cumartesi gece saatlerinde Fatih Katip Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Neslişah Şentürk (26) isimli kadın gece saatlerinde bir otele geldi. Otel koridorunda telefonla konuşan Şentürk daha sonra odasına geçti. Odada da telefonla konuşmaya devam eden Şentürk, içeride bulunan tabakları kırıp kapıyı tekmeledi. Otel görevlilerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Şentürk'ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Oda içerisinde incelemelerde bulunan ekipler uyuşturucu haplar ve kokain buldu. İlk belirlemelere göre Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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