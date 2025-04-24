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Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Karı-Koca Tutuklandı

Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Karı-Koca Tutuklandı
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Uşak'ta emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 3 bin 795 yeşil reçeteye tabi hap ve 1607 uyuşturucu hap ile 43 gram esrar bulunduran S.K. ve G.K. tutuklandı.

Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan karı koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Otogarı'nda durumundan şüphelendikleri çifti durdurdu.

S.K. ve G.K. çiftinin çantalarında ve valizlerinde yapılan aramada, 3 bin 795 yeşil reçeteye tabi hap, 1607 uyuşturucu hap ve 43 gram esrar ele geçirildi.

S.K. ve G.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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