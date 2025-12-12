Haberler

Ankara'da uyuşturucu davasında tahliye kararına itiraz

Ankara'da uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerle ilgili yargılanan sanıkların tahliye kararına, hayatını kaybedenlerin aileleri itiraz etti. Aileler, mahkemenin kararının adaletsiz olduğunu vurgulayarak, adalet talep etti.

ANKARA'da uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edilen Ramazan Çetin ve Can Buğdaycı ile hastanede kurtarılan İsmail A.'nın aileleri, uyuşturucuyu sattığı gerekçesi ile yargılanan 3 şüpheli hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Keçiören ilçesinde 12 Haziran'da uyuşturucu etkisinde sokakta kriz geçiren Ramazan Çetin, Can Buğdaycı ve İsmail A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ramazan Çetin ve Can Buğdaycı hastanede hayatını kaybederken, İsmail A. müdahalenin ardından kurtarıldı. Uyuşturucuyu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Mükremin Ç., Yiğit Ş. ile Abdulmetin Ö. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından düzenlenen iddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, sanıkların tutuklu olarak geçirdikleri 6 aylık süreyi, mevcut delil durumunu ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını dikkate alıp, adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar verdi. 3 sanığın başka suçtan tutukluluk halinin ise sürdüğü öğrenildi.

Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen davacı aileler, mahkemenin kararına itiraz ettiklerini söyledi. İsmail A'nın ablası Zeynep Çulha, "Burada 2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmış. O yaralanan kişiye suç atmaya çalışıyorlar. Sesimizi duyurun. Bize yardım edin ve bu adalet yerini bulsun. Tahliyeyle kapanabilecek bir konu değil bu cinayet. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
